EssilorLuxottica: conteste la décision de la Concurrence

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica confirme que l'Autorité française de la concurrence a publié aujourd'hui une décision concernant Essilor International.



Une sanction de 81 millions d'euros a été prononcée à l'encontre d'Essilor International pour discrimination envers les pure-players de la vente en ligne et protection des distributeurs physiques, concernant la commercialisation de certains verres de prescription spécifiques.



' EssilorLuxottica est fermement convaincue de la légalité de ses pratiques et du bien-fondé de commercialiser certains segments de verres correcteurs dans des conditions permettant de garantir aux consommateurs la meilleure correction visuelle nécessaire pour répondre à leurs besoins personnels ' indique le groupe.



EssilorLuxottica conteste vivement la décision rendue par l'Autorité et interjettera appel. La Société est confiante dans sa capacité à prouver que la décision de l'Autorité est infondée.







