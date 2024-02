Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: confirme son objectif de croissance de CA information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 18:40









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a réalisé pour la troisième année consécutive une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants supérieure à 7 % à 25 395 ME en 2023.



Au 4ème trimestre de l'année, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 6 250 millions d'euros, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année dernière à taux de change constants (+2,4 % en termes courants).



Le résultat opérationnel ajusté a atteint 4 178 millions d'euros sur l'année, soit 16,5 % du chiffre d'affaires, contre 16,8 % en 2022, soit une dilution de la marge de 30 points de base.



Le résultat net ajusté du Groupe a atteint 2 946 millions d'euros sur l'année, soit 11,6 % du chiffre d'affaires, contre 11,7 % en 2022.



' Le Groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma) et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période ' indique le groupe.





