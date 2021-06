ESSILORLUXOTTICA confirme le rachat de GrandVision

(AOF) - Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica a approuvé la finalisation de l'acquisition de la participation de 76,72% de HAL dans GrandVision. Dans ce cadre, le groupe a annoncé sa décision de procéder à l'acquisition de la participation de 76,72% de HAL dans GrandVision, à un prix de 28,42 euros par action, selon les termes du contrat conclu le 30 juillet 2019.

" Après avoir étudié toutes nos options, nous avons pris la décision de finaliser l'acquisition sans plus attendre. La logique stratégique de la transaction reste forte et inchangée, et après deux ans d'efforts et de travail constant, nous sommes prêts à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre de l'histoire d'EssilorLuxottica, avec GrandVision" ont déclaré Francesco Milleri, directeur général d'EssilorLuxottica et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

