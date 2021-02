Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : coentreprise pour SightGlass Vision Cercle Finance • 04/02/2021 à 08:40









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent un accord pour la création d'une coentreprise à 50/50 pour l'acquisition de SightGlass Vision, qui développe des verres ophtalmiques innovants visant à réduire la progression de la myopie chez l'enfant. 'La technologie de SightGlass Vision viendra compléter les solutions existantes, dont le verre Stellest d'Essilor ainsi que les lentilles de contact MiSight de CooperVision et ses solutions d'orthokératologie', expliquent-ils. La coentreprise fera l'acquisition de SightGlass Vision, actuellement détenue par CooperCompanies. La clôture de cette opération et la création de la joint-venture sont soumises aux autorisations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.59%