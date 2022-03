Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: cession à Vision Group finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce ce mercredi la finalisation de la cession à Vision Group de la marque VistaSi et des 99 magasins de ce réseau en Italie, ainsi que de 75 magasins GrandVision dans le pays, une transaction annoncée en décembre dernier.



Cela fait suite aux engagements pris auprès de Bruxelles le 23 mars 2021 dans le cadre de l'acquisition de la chaine GrandVision par le géant franco-italien de l'optique, la Commission Européenne ayant approuvé l'opération.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.48%