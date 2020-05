Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica-Bruxelles rendra d'ici au 13 août sa décision sur le rachat de GrandVision Reuters • 13/05/2020 à 12:58









BRUXELLES, 13 mai (Reuters) - La Commission européenne a fixé au 13 août la date-limite concernant sa décision sur le projet de rachat du groupe néerlandais d'optique GrandVision GVNV.AS par EssilorLuxottica pour 7,2 milliards d'euros, selon un document de l'exécutif européen. Bruxelles, qui s'était inquiétée en février de possibles hausses de prix et d'un moindre choix pour les consommateurs après l'opération, avait interrompu le 7 avril son enquête appronfondie en attendant de nouvelles informations de la part d'EssilorLuxottica. Les entreprises concernées par des opérations de fusion-acquisitions en cours ont obtenu plus de temps pour répondre aux demandes d'informations supplémentaires de la Commission européenne en raison de l'épidémie de coronavirus. (Foo Yun Chee, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam +0.20% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.81%