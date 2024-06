Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: bien orienté sur un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica s'adjuge plus de 2% et surperforme ainsi nettement la tendance à Paris, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre du géant de l'optique, avec un objectif de cours porté de 181 à 232 euros.



'L'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, l'atténuation des pressions sur les marges et la nature défensive d'EssilorLuxottica nous rendent plus positifs pour le second semestre 2024 et au-delà', explique le broker.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 205.60 EUR Euronext Paris +2.29%