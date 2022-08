Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 16:10









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica s'adjuge plus de 3% dans un marché parisien stagnant, aidé par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du géant franco-italien de l'optique avec un objectif de cours remonté de 167 à 174 euros.



Notant que 'les progrès de l'intégration ont fait grimper les bénéfices au premier semestre', le broker estime qu'EssilorLuxottica 'continue de tenir ses promesses d'expansion des marges dans un spectacle de solide exécution, malgré de multiples vents contraires'.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +3.18%