EssilorLuxottica: bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica prend plus de 3%, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 164 à 176 euros sur le titre du groupe d'optique franco-italien, au vu d'un cas d'investissement toujours favorable.



'La croissance se maintient à rythme élevé et permet d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité', estime l'analyste qui considère que le rétrécissement en cours d'une décote du titre en matière de PE par rapport à ses pairs 'ne lui paraît pas usurpé'.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +4.04%