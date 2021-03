Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : baisse de 59% du résultat net ajusté 2020 Cercle Finance • 12/03/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe ajusté en baisse de 59,3% à 788 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté représentant 9,5% du chiffre d'affaires contre 16,2% en 2019. Le géant franco-italien de l'optique a réalisé un chiffre d'affaires de 14,43 milliards d'euros, en baisse de 17% (-14,6% à taux de change constants), 'conséquence des confinements sur l'ensemble de ses marchés durant la première moitié de l'année'. Le conseil d'administration recommandera la distribution d'un solde de dividende de 1,08 euro par action, en numéraire ou en actions nouvelles. Pour 2021, EssilorLuxottica a pour ambition de 'réaliser une performance comparable aux niveaux d'avant la pandémie'.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%