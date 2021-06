Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : aurait lancé la vente des 350 magasins Cercle Finance • 01/06/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica poursuivrait la vente de certains magasins d'optique en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique afin de satisfaire aux exigences antitrust pour l'achat de GrandVision NV, selon Bloomberg. Le groupe pourrait vendre 350 magasins de GrandVision qui généraient près de160 millions d'euros (196 millions de dollars) de chiffre d'affaires avant la pandémie de Covid-19. EssilorLuxottica aurait engagé Mediobanca et Lazard comme conseillers financiers et mène des discussions informelles avec des acheteurs potentiels, ont précisé des personnes à l'agence de presse. La Commission Européenne a autorisé fin Mars l'acquisition de GrandVision, après un examen approfondi. Cette autorisation a été accordée sous réserve de la cession par EssilorLuxottica d'environ 350 magasins d'optique en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +0.93%