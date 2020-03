Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : arrête le programme de rachat d'actions Cercle Finance • 27/03/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a décidé d'arrêter l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncé le 17 mars 2020. Depuis le 17 mars 2020, 1,55 million d'actions ont été acquises pour un prix moyen de 102,54 Euro. Cette décision fait suite à l'annonce de ce matin, au vu de l'évolution de l'épidémie de COVID-19.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -6.48%