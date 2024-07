Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica:acquisition du capital d'Optical Investment information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a réalisé l'acquisition de la totalité du capital d'Optical Investment Group, l'un des principaux détaillants de produits de soins oculaires et de lunettes en Roumanie. Cette opération a été réalisée auprès d'Innova/6, d'un fonds d'investissement privé d'Innova Capital Group et d'un groupe d'actionnaires minoritaires individuels.



Optical Investment Group a été créé en 2019 en coopération avec Innova Capital par la fusion de deux chaînes de vente au détail d'optique roumaines établies - OPTIblu et Optiplaza.



Au cours des cinq dernières années, Optical Investment Group a non seulement considérablement élargi son réseau de magasins traditionnels, mais a également développé des canaux de commerce électronique, avec un total de plus de 650 employés.



Optical Investment Group opère par l'intermédiaire du plus grand réseau de vente au détail d'optique du pays, composé de 99 magasins en propre exploités sous trois bannières : OPTIblu, Optiplaza et O51.



Francesco Milleri, Président-directeur général d'EssilorLuxottica, a déclaré : ' Cette acquisition, qui nous permet d'accroître davantage notre présence dans le secteur de la vente au détail dans la région de l'Europe centrale et orientale, soutient notre objectif d'élever le marché roumain et d'élargir l'accès à des soins de la vue de haute qualité au profit de toutes nos parties prenantes'.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 210,30 EUR Euronext Paris +1,30%