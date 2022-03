Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: acquisition de Walman Optical finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce ce mardi la finalisation de l'acquisition du réseau de laboratoires Walman Optical aux États-Unis, présenté comme un partenaire de premier plan de nombreux acteurs de la santé visuelle dans le pays.



Annoncée en mars 2021, l'acquisition permettra à Walman Optical de bénéficier de la capacité d'innovation au géant franco-italien de l'optique en matière de produits et services pour créer des opportunités de croissance.



'Les catégories des verres progressifs et des verres antireflets, ainsi que les solutions en cours de déploiement, notamment dans la gestion de la myopie, nécessitent des ressources pour assurer leur croissance, dans une industrie très concurrentielle', expliquait-il il y a un an.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -2.71%