Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: acquisition de la marque Supreme information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la marque Supreme auprès du groupe d'habillement, chaussures et accessoires VF Corporation, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars comptants.



Suite à la révision stratégique de son portefeuille, VF a conclu que les synergies sont limitées avec Supreme, qui exerce ses activités principalement en ligne et opère un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe.



'Parfaitement en ligne avec notre parcours d'innovation et de développement, cette acquisition nous offre un accès direct à de nouveaux publics, modes d'expression et approches créatives', explique le géant franco-italien de l'optique.



La cession devrait être finalisée avant la fin de 2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions usuelles. Elle devrait avoir un effet dilutif sur le BPA de VF pour l'exercice 2025.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 194,10 EUR Euronext Paris -2,32%