Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: acquisition d'Heidelberg Engineering information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour acquérir une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, une opération renforçant la présence du géant franco-italien de l'optique dans les technologies médicales.



Avec une présence dans plus de 100 pays, cette société allemande est spécialisée dans les technologies de diagnostic et de visualisation chirurgicale numérique ainsi que dans les solutions informatiques de santé au service de l'ophtalmologie médicale.



'Cet accord, qui ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour Heidelberg Engineering, confirme l'engagement d'EssilorLuxottica à redéfinir les standards de l'industrie optique et à améliorer la qualité des soins offerts aux patients', explique-t-il.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture d'usage.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 194,15 EUR Euronext Paris -2,29%