EssilorLuxottica : acquisition d'actions GrandVision

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir acquis auprès de plusieurs actionnaires, représentés par un courtier unique, 16.902.305 actions GrandVision soit approximativement 6,6% des actions émises et en circulation, à un prix de 28,42 euros par action. Avec les actions GrandVision déjà détenues avant ce jour, il détiendra 212.106.033 actions de la chaine néerlandaise de magasins optiques, représentant approximativement 83,4% des actions émises et en circulation du capital de GrandVision à cette date.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%