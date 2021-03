ESSILORLUXOTTICA acquiert le réseau d'opticiens américain Walman

Le groupe Unilever va investir 1 milliard d'euros pour abandonner complètement les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles pour ses produits d'entretien et de nettoyage d'ici à 2030.

Partenaire de premier plan de nombreux acteurs de la santé visuelle aux États-Unis depuis plus de 100 ans, Walman tirera parti de la forte capacité d'innovation d'EssilorLuxottica en matière de produits et services pour créer des opportunités de croissance.

"L'investissement d'EssilorLuxottica dans Walman permettra aux professionnels de la vue de tirer parti de ces opportunités existantes et futures pour continuer à développer le marché".

"Si les États-Unis représentent le plus gros marché optique au monde, les opportunités restent considérables, a déclaré EssilorLuxottica dans un communiqué. Les catégories des verres progressifs et des verres antireflet, ainsi que les solutions en cours de déploiement, notamment dans la gestion de la myopie, nécessitent des ressources pour assurer leur croissance, dans une industrie très concurrentielle".

La transaction, dont le montant n'est pas révélé, devrait être finalisée au cours des prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture d'usage.

(AOF) - EssilorLuxottica a conclu un accord d'acquisition du réseau de laboratoires Walman aux États-Unis. Walman dispose d'un réseau de 35 sites répartis à travers les États-Unis, notamment des laboratoires de surfaçage de verres de prescription, ainsi que des centres spécialisés dans le matériel optique et d'autres produits de santé visuelle. Au sein d'EssilorLuxottica, Walman continuera de desservir le marché sous la marque Walman, offrant le même niveau de proximité, de services et de solutions auquel ses clients sont attachés.

