EssilorLuxottica: accord renouvelé avec Dolce&Gabbana

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le renouvellement anticipé de son accord de licence avec Dolce&Gabbana pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour cette marque.



L'accord existant, qui avait pris effet le 1er janvier 2020 et dont le terme était le 31 décembre 2029, a été renouvelé et remplacé par un nouvel accord d'une durée de 16 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2039.



'Ce renouvellement, qui intervient en avance par rapport à son terme naturel, ainsi que la durée du nouvel accord sont un témoignage de la confiance et de la collaboration solides entre les deux sociétés depuis 2005', commente le géant de l'optique.





