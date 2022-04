Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: accord pour l'acquisition de Fedon information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir conclu un accord préliminaire pour l'acquisition de 90,9% du capital de la Société Giorgio Fedon & Figli, cotée sur Euronext Growth Milan, opération qui serait suivie d'une offre publique d'achat obligatoire.



'Cette acquisition permettra de mieux adapter les étuis et emballages aux lunettes, afin d'assurer la meilleure protection possible des produits', explique le géant de l'optique, qui pourra aussi poursuivre sa stratégie en matière de développement durable.



Le prix d'achat convenu, et qui devra être versé à la date de la clôture aux vendeurs -qui pourrait intervenir d'ici fin juin-, correspond à un total de 29,4 millions d'euros, incluant une prime de 135% par rapport au prix officiel de cotation au 8 avril.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris 0.00%