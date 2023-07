Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

EssilorLuxottica: accord mondial de licence avec Kodak information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 18:27

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et Eastman Kodak Company ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mondial de licence perpétuelle, octroyant à EssilorLuxottica les droits d'utilisation exclusifs des marques déposées de Kodak pour les produits et services liés aux activités d'EssilorLuxottica.



Par conséquent, à partir du 1er janvier 2024, EssilorLuxottica ajoutera à son portefeuille et poursuivra le développement de la marque Kodak sur l'ensemble des catégories de produits d'EssilorLuxottica.



Selon les termes de cet accord, EssilorLuxottica continuera de développer, de produire et de distribuer des produits et des services d'optique sous la marque Kodak et ce, pour une durée illimitée.



' Les accords à long terme comme celui-ci sont un socle pour la croissance future de notre Groupe ', a souligné Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.