EssilorLuxottica : accord de licence renouvelé avec Coach

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le renouvellement d'un accord exclusif de licence avec Coach pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil sous la marque 'Coach Eyewear'. Le géant franco-italien de l'optique précise que ce contrat de cinq ans avec la marque de mode américaine prendra effet le 1er juillet prochain et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2026, avec une prolongation possible de cinq années supplémentaires.

