EssilorLuxottica: accord de licence reconduit avec Armani

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le renouvellement pour 15 ans de son accord de licence avec le groupe Armani, à partir du 1er janvier 2023, l'accord en cours, qui a pris effet le 1er janvier 2013, devant arriver à expiration à la fin de cette année.



Cet accord de licence porte sur le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani et A|X Armani Exchange.



'Conformément à la vision de Leonardo Del Vecchio, nous inaugurons avec le Groupe Armani un nouveau modèle de partenariat de long-terme qui fera vivre cet esprit qui nous anime pendant de nombreuses années encore', commente le PDG Francesco Milleri.





