EssilorLuxottica: accord de licence exclusif avec Diesel

(CercleFinance.com) - S'appuyant sur une collaboration déjà initiée avec succès en 2022, EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord de licence exclusif avec Diesel pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes Diesel.



Cet accord, qui prend effet immédiatement, se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2029, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée au premier trimestre 2025.



Les nouvelles collections seront développées sous la direction de Glenn Martens, directeur créatif de Diesel. Cet accord permet de combiner le style de Diesel avec le savoir-faire, la capacité d'innovation et les réseaux de distribution d'EssilorLuxottica.





