Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: accord de licence avec Brunello Cucinelli information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir signé avec la Casa di Moda Brunello Cucinelli, un accord de licence exclusif de dix ans pour la conception, la fabrication et la distribution de montures de prescription et de lunettes de soleil sous la marque Brunello Cucinelli.



Ce nouvel accord, qui constitue une extension de la collaboration existante entre les deux sociétés depuis 2021, prendra effet le 1er janvier 2023 et se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2032. La première collection sera lancée au premier trimestre 2024.



'A travers nos nouvelles collections, nous continuerons à proposer des lunettes de marque parfaitement conçues et fabriquées, qui représentent le meilleur du style Brunello Cucinelli que recherchent les consommateurs dans le monde', commente le PDG Francesco Milleri.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +0.87%