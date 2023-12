Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: accord de distribution conclu au Canada information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 16:27









(CercleFinance.com) - Diagnos, un spécialiste de l'analyse rétinienne, a annoncé lundi avoir conclu un accord de distribution exclusif avec EssilorLuxottica au Canada.



Aux termes de l'accord, les deux groupes ont prévu de collaborer en proposant aux optométristes des solutions de détection précoce des problèmes oculaires à partir de l'IA mise au point par Diagnos.



L'accord avec EssilorLuxottica porte sur une durée initiale de trois ans, avec une possibilité de renouvellement.



Il est prévu que Diagnos soit payé sur la base de chaque examen de patient réalisé à travers le réseau de clients d'EssilorLuxottica.





