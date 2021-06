Le groupe Unilever va investir 1 milliard d'euros pour abandonner complètement les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles pour ses produits d'entretien et de nettoyage d'ici à 2030.

Suite aux préoccupations environnementales croissantes des consommateurs, les lessives, produits d'entretien de la maison bio ou verts sont en plein essor. De même que le créneau des produits naturels, comme le bicarbonate de soude, le savon noir ou le vinaigre ménager. Les bonnes performances de petites marques comme YOU, Maison Verte (groupe Swania) ou L'Arbre Vert incitent les géants du secteur à prendre un virage écologique. Swania est le numéro deux des produits d'entretien écologiques derrière L'Arbre Vert.

" Même si nous déplorons que la faute de GrandVision ait conduit à la situation actuelle, nous sommes satisfaits que le tribunal ait entendu notre position au sujet des engagements des parties et sur l'importance d'honorer ces engagements. " a déclaré Francesco Milleri, Directeur Général d'EssilorLuxottica.

(AOF) - EssilorLuxottica s'est félicité de la sentence favorable rendue par le tribunal arbitral dans le cadre des procédures engagées par HAL et GrandVision. Le tribunal a jugé qu'EssilorLuxottica a le choix de mettre fin à l'acquisition de GrandVision en raison des violations significatives de GrandVision à ses obligations envers EssilorLuxottica. Ce derniera étudie actuellement ses options dans le cadre de cette transaction et communiquera en temps voulu la suite à y donner.

