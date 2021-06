Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : 2,7 millions d'actions pour le dividende Cercle Finance • 18/06/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique qu'à l'issue de la période prévue, 310.329.574 options ont été exercées en faveur du paiement du solde du dividende 2020 en actions, entraînant l'émission de 2.687.685 nouvelles actions, soit 0,6121% du capital social au 31 mai dernier. Pour rappel, les actionnaires du géant franco-italien de l'optique ont pu choisir d'opter pour le versement du dividende en actions nouvellement émises entre le 1er et le 14 juin inclus, à un prix fixé à 124,70 euros par action. Le règlement-livraison des actions ainsi que leur admission sur Euronext Paris interviendront le lundi 21 juin, tout comme le versement du montant total du dividende en numéraire qui s'élève à près de 137,8 millions d'euros.

