ESSILORLUXOTICCA a levé 5 milliards d'euros sur le marché obligataire

(AOF) - EssilorLuxottica (noté A2 stable par Moody's et A stable par S&P) a réalisé hier avec le placement d'une émission d'obligations d'un montant total de 5 milliards d'euros avec des maturités de 3,5 ans, assortie d'un coupon de 0% (rendement négatif de -0,02%), 5,5 ans, 8 ans et 12 ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,125%, 0,375% et 0,75%.

"Le livre d'ordres final dépassait 13 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang, ce qui démontre la confiance élevée qu'ont les investisseurs à l'égard du modèle économique d'EssilorLuxottica ainsi que la qualité de son profil de crédit", a souligné le groupe dans un communiqué.

Cette émission permettra à EssilorLuxottica notamment de (re)financer une partie du prix dû au titre de l'acquisition potentielle de GrandVision et une partie de la dette de GrandVision, après réalisation de l'acquisition, de refinancer la dette existante du groupe, en ce compris sa dette arrivant à échéance en 2019, et de financer ses besoins généraux.

L'admission des obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui aurait lieu le 27 novembre 2019.