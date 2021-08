Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor : vers un re-test imminent des 167,8E information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 13:04









(CercleFinance.com) - Essilor refranchit les 166E (zénith de clôture du 4/8 égalé) et s'achemine vers un re-test imminent des 167,8E (zénith intraday du 5 août). La hausse redeviendrait parabolique au-delà de 168E: un doublement de valeur par rapport au plancher du 18/03/2020 induit un objectif de 180E.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +1.03%