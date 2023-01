Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor : renoue avec les 175E (zénith du 9 janvier) information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - Essilor renoue avec les 175E (zénith du 9/1 et niveau d'avant la guerre en Ukraine déjà retracé), sa capitalisation flirte de nouveau avec 80MdsE et dépasse de 20MdsE celle de Kering.

L'objectif suivant serait le retracement du zénith des 184,7E du 14 décembre dernier puis le plus haut absolu des 190E du 18/11/2021.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.05%