Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor : rechute sous les 113E, les 108,35E en vue Cercle Finance • 21/10/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - Essilor rechute sous les 113E, c'est à dire en-deçà de la ligne de crête des 114E de fin août. La consolidation pourrait se poursuivre en direction du 'gap' des 108,35E du 25 septembre (qui coïncide avec le double plancher des 7 et 21 août).

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.75%