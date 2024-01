Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Essilor : pullback sous 177E, surveiller 175E information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Essilor accélère sa consolidation et prolonge son pullback sous 177E, ce qui valide la cassure du petit support des 178,8E du 4 janvier.

Le titre efface tous ses gains depuis le 30/11/2023 : gare à la cassure d'un important support à 175E testé ce jour là, puis surtout à l'enfoncement des 172E puis des 166E, ce qui invaliderait la tendance haussière moyen terme.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -3.69%