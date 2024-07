Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Essilor : nouveau record absolu à 313,3E information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - C'est l'un des très rares titres en Europe (pas seulement au sein du CAC ou SBF-120) à inscrire un nouveau record absolu à 313,3E (et 212,2E au final meilleur clôture de l'histoire).

La sortie par le haut du corridor 190/210E valide un objectif 'mécanique' de 230E/231E.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 212,20 EUR Euronext Paris +2,22%