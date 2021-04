Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor-Luxottica : tente de rééditer les 141,3E Cercle Finance • 12/04/2021 à 19:07









(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica tente de rééditer le récent zénith des 141,3E (mi-mars) : après le mouvement de balancier vers 129E, le titre pourrait s'ouvrir le chemin d'un nouveau record vers 163/163,5E.

