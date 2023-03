Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : s'attaque à la résistance des 164,3E information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica qui a préservé les 157,5E à plusieurs reprises depuis le 13 mars tente un rebond et s'attaque à la petite résistance des 164,3E (ex-plancher du 27 janvier).

En cas de franchissement, le titre pourrait viser le comblement du 'gap' des 172,65E du 22 février.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.62%