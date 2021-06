Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : ricoche sous 152E Cercle Finance • 22/06/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica ricoche sous 152E (meilleure clôture historique à 150,4E le 21/06) et retombe vers 147,2E. Le titre pourrait sortir par le bas de son corridor haussier sous 147E et rechuter vers son précédent zénith des 142E des 22 et 23 avril dernier.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.25%