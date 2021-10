Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : repasse les 165E, retour sur 174E? information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica repasse autour de 165E et se rapproche d'une résistance située vers 168E (ex-résistance de début août et du 29/09 au 05/10). Faute de grosse résistance, le titre reste en mesure de retracer les 174E (record absolu du 23/09)

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.49%