Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : repasse au-dessus des 140E Cercle Finance • 20/05/2021 à 15:49









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica repasse au-dessus des 140E et se rapproche de la résistance des 142,8E et 12 mars et 23 avril. Cette tentative de franchissement du sommet du corridor 136/143 sera t'elle couronnée de succès ? Le titre pourrait enfin s'élancer à la conquête des 150E.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.47%