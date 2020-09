Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor-Luxottica : refranchit les 114E, peut viser 121E Cercle Finance • 29/09/2020 à 17:27









(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica refranchit la résistance des 114E (testée à plusieurs reprises du 26 août au 3 septembre) et se hisse au-delà des 115,2E (une bonne marge de confirmation), ce qui lui ouvre le chemin d'un retracement du zénith des 121E de la mi-juillet (le 13/07).

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.12%