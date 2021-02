Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor-Luxottica : refranchit en force les 120E Cercle Finance • 01/02/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Aussitôt refermé le 'gap' des 117,35E du 23/11, Essilor-Luxottica rebondit puis refranchit en force les 120E et pourrait s'attaquer bientôt à la résistance des 121,5E des 9 octobre et 9 novembre. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 126,2E du 14 janvier.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.69%