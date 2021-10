Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : record absolu à 178,84E information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica établit un nouveau record absolu à 178,84E : le titre pulvérise son précédent record des 174,3E du 23/09, via un 'gap' au-dessus de 173,7E. Le dernier mouvement de balancier entre 158 et 174E induit un prochain objectif de 190E, sachant qu'une résistance oblique gravite bien vers 180E.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +3.49%