(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica rechute sous 114E après avoir refermé les 'gap' des 117,5E. La consolidation pourrait se poursuit en direction du support des 111,5E du 15 juin, l'étape suivante étant le re-test des 104,5E.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -3.09%