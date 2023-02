Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : pullback sous les 170E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 16:44









(CercleFinance.com) -Essilor Luxottica subit un pullback sous les 170E : la cassure des 165E (plancher des 27 et 30 janvier) déboucherait sur un test de l'ex-zone de résistance des 158E des 13/09 et 18/10/2022.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -4.24%