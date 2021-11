Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor Luxottica : nouveau zénith à 183E, 190E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica efface la résistance oblique moyen terme qui gravitait vers 179,5E pour établir un nouveau zénith à 183E: le dernier grand mouvement de balancier entre 174 et 158E induisait un potentiel de hausse jusque vers 190E... il ne manque plus que 6% pour le valider. En cas de pullback, le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 173,7E du 28/10 (après publication des trimestriels et révision à la hausse des objectifs 2021).

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.77%