Essilor Luxottica : lourde rechute vers 144,1E information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 19:26









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica subit une lourde rechute de plus de 5%, mais surtout, finit au plus bas du jour, à 144,1E.

Le titre se rapproche rapidement de son plancher des 141,5E du 7 mars (ex-zénith du 20/01/2020), sachant qu'un 'plus bas' avait été testé à 133,6E ce jour là: ce plancher annuel pourrait être revu en cas d'amplification de la pression vendeuse.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -5.10%