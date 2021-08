Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor-Luxottica : gare à la cassure des 160E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 09:13









(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica revient tester son support des 19 et 20 août: gare à la cassure des 160E car il n'existe pas de support avant 153E voir 151,5E (plancher du 6 juillet). La palier de soutien suivant se situe vers 148,6E, il date du 19 juillet.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.43%