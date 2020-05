Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor-Luxottica : 'gap' sous 111,8E, pullback sur 105E Cercle Finance • 04/05/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica ouvre un 'gap' sous 111,8E et accélère son pullback jusque sur 105E, un plancher testé du 15 au 24 avril (et qui croise la trajectoire du support oblique court terme). En cas d'enfoncement, le titre s'en irait combler le 'gap' haussier des 98,5E du 3 avril.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -5.02%