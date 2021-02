Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilor-Luxottica : franchit en force les 133E Cercle Finance • 12/02/2021 à 13:56









(CercleFinance.com) - Essilor-Luxottica franchit en force les 133E pour inscrire un nouveau record à 136: le dernier 'swing' entre 117 et 131E validait un objectif de 145E qui pourrait être atteint d'ici le 19 février prochain (séance des '3 sorcières').

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.65%