Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Essilor Luxottica: décroche de -4% sous 190E information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica décroche de -4% sous 190E, pulvérisant au passage le sup^port des 195,85E des 6 mai (intraday) et 6/7 (clôture).

Le titre s'ouvre le chemin des 185,7E, ex-résistance des 1/2 puis plancher du 16 février.







Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 194,10 EUR Euronext Paris -2,32%